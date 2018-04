Maak je auto extreem proper met... klei?

Door: BV

Eind jaren tachtig ontdekte iemand in Japan per ongeluk dat klei - eigenlijk een soort plasticine - een bijzonder heilzaam effect had op de lak van z’n auto. De jongste jaren is dat materiaal, inmiddels in een gespecialiseerde vorm, uitgegroeid tot een heuse auto-poets-innovatie.

Waarvoor gebruik je een clay bar?

Hoewel het zou kunnen, is het niet iets om wekelijks te gebruiken. Het is echter bij uitstek geschikt voor die jaarlijkse extra grondige reinigingsbeurt. Als onderdeel van het regime dat de ouderwetse ‘simonisbeurt’ vervangt. Klei heeft immers de eigenschap om vuil uit de poriën van de vernislaag te trekken. Het verwijdert op die manier contaminatie die anders eigenlijk alleen met een polierbeurt te verwijderen is. Het is uitermate geschikt voor onder meer:

Overspray van verf of vernis

Teer- en asfaltspikkels

Boomhars

Industriële vervuiling

Waas van strooizout

Insectenplekken

Remstof

Hoe gebruik je een clay bar?

Het gebruik is erg eenvoudig omdat er eigenlijk niets mis kan lopen. Zolang je propere klei gebruikt op een auto die eerst normaal gewassen is, hoef je je geen zorgen te maken. Je kan ook probleemloos lichtunits en ruiten meenemen. De procedure is zo eenvoudig als (video hier):

Een stukje klei tot een pannenkoek kneden en zowel de klei als het te behandelen oppervlak bevochtigen

In rechte bewegingen over het vervuilde oppervlak gaan tot het volledig schoon is

Afdrogen met een microvezeldoek

Het resultaat bewonderen

Wat heb je nodig?

De lijst met benodigdheden is beperkt. Je hebt in feite alleen een clay bar en een vorm van glijmiddel nodig. Fabrikant Meguiars combineert de twee zelfs in een handige kit.

Het ideale moment om je lak te verzegelen

Na het ‘kleien’ is je lak helemaal vrij van vervuiling. Wie wil kan het dan voor bekeken houden. Het is echter ook het ideale moment om je lak te verzegelen. Kwestie van het resultaat zo lang mogelijk te bewaren. Dat gebeurt traditioneel in twee stappen, maar je kan je er ook nog sneller vanaf maken of investeren in nòg meer glans! Ofwel ga je voor een natuurlijke wax, ofwel voor een chemische coating. In het eerste geval gebruik je (optioneel) een product als AutoFinesse Rejuvenate om ervoor te zorgen dat je lak vrij is van alle productresten (dan houdt de wax ook veel langer) en vervolgens één van deze waxen. In het andere geval clean je de lak (alweer optioneel) met bijvoorbeeld AutoFinesse Tough Prep en werk je af met een AutoFinesse Tough Coat of een Meguiars Paint Protect.

Nog meer glans

Wie wil dat z’n lak nog extremer glanst, kan tussen de eerste en de tweede stap ook nog een AutoFinesse Ultra Glaze aanbrengen.

Wel verzegelen maar minder werk?

AutoFinesse biedt met Triple een product aan dat in één beurt zowel de productresten verwijdert, glansmiddel toevoegt als wax aanbrengt. Het is ideaal voor wie het resultaat wil optimaliseren, maar z’n tijd beperkt ziet.