Elektrische Smart van Brabus gaat mee met de supercars

Door: BV

De kleine Smart Fortwo bestaat ook in een elektrische variant. Sterker nog, op sommige markten zal het stadsmerk van Mercedes-Benz binnenkort alleen nog de versies zonder verbrandingsmotor aan de man brengen. Smart-tuner Brabus vindt het daarom de hoogste tijd om te demonstreren dat het ook een EV kan oppeppen. Ziehier de Brabus Ultimate E Concept.

Klein maar snel

De elektromotor die Brabus gebruikt, wekt 201pk en 350Nm op. Meer dan behoorlijke cijfers voor zo’n klein autootje. De voeding komt van een 22kWh accu die het met een pluim op het gaspedaal 160km volhoudt en zichzelf aan een snellader in een half uur weer voor 80% laat vullen. Maar volgens Brabus zal je helemaal geen zin hebben om het rustig aan te doen. De stadsmus werkt zichzelf nu naar 100 in 4,5 tellen en haalt een top van 180km/u. Flink meer dan een elektrische Smart uit zichzelf presteert.

Brabus voorziet één en ander van wat meer flair. Een lichteffect in plaats van de uitlaat bijvoorbeeld. En naast het interieur kan je evenmin kijken. Maar dat zijn zaken waar je als potentiële klant (nu is het immers nog een concept) gelukkig ook je veto over kan stellen.