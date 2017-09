Hoge aaibaarheidsfactor: Honda Urban EV Concept

Door: BV

Het zijn traditioneel de Europese merken die in Frankfurt de aandacht naar zich toe trekken. Maar het zijn natuurlijk niet uitsluitend de Europeanen die er nieuws te verkondigen hebben. Honda laat zich alvast opmerken met deze Urban EV Concept. Een zuivere elektrische auto met compacte afmetingen. De vormgeving is minimalistisch en retro. Ze doet meer dan een beetje denken aan de eerste generatie van de Honda Civic.

Gezellig interieur

De afmetingen zijn erg compact. Een Honda Jazz is 10cm langer. Toegang tot het interieur wordt verschaft door twee zelfmoorddeuren. Grijze stof, houten accenten en een panoramisch infotainmentscherm zijn de voornaamste ingrediënten van de sobere, maar gezellige binnenzijde. Het hoge knuffelgehalte is nog het duidelijks aan de buitenzijde, waar je voor- en achteraan een display vind die boodschappen kan weergeven. Over de laadstatus, bijvoorbeeld.

Hij komt!

Honda zegt er in één adem bij dat een productieversie van deze kleine EV in 2019 bij de Europese dealers staat. Dat maakt het des te spijtiger dat er nog met geen woord over prestaties of rijbereik wordt gerept.