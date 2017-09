Toyota schreeuwt om aandacht voor C-HR

Door: BV

De C-HR is Toyota’s hippe en trendy crossover voor het compacte segment. De Japanners denken dat hij sportief is, maar z’n 122pk sterke hybride aandrijflijn en CVT-transmissie maken het moeilijk om sensaties te creëren die in lijn zijn met die die claim. En wat als die hybride eens wat krachtiger zou zijn?

Hy-Power Concept

Op de IAA in Frankfurt staat deze Toyota C-HR Hy-Power Concept te blinken. Met een potiger hybride aandrijflijn. Eén klein probleem: Toyota wil daar niets over kwijt. Niet wat de combinatie opwekt en al helemaal geen prestaties. Weinig geloofwaardig. Wat overblijft is een Toyota C-HR met oranje accenten en een wrap op het dak. Toyota wil dus vooral nog wat meer aandacht voor het model. Bij deze.