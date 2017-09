Toyota werkt Land Cruiser bij

Door: BV

De Toyota Land Cruiser staat al sinds 2009 in de catalogus. Eigenlijk dringt een modelwissel zich op. De Japanners denken echter dat een milde opfrisser wel zal volstaan. Het is al niet meer de eerste facelift van het model.

Herkenbaar, maar anders

De buitenzijde blijft herkenbaar, al is er meer aangepast dan je op het eerste zich zou denken. Naast de grille (drukker), lichtunits (drukker), en bumperschilden (drukker) is ook de motorkap aangepast (ja, ook met meer lijnen). De Land Cruiser krijgt er daardoor enkele centimeters bij. Andere velgen en kleurtjes horen er ook bij. Geen facelift is compleet zonder…

Betere materialen

Aan de binnenzijde is er minstens zo grondig gewerkt. Daar heb je voortaan recht op een nieuw 8” infotainmentscherm in de middenconsole terwijl je voor je neus nieuwe instrumenten ontdekt. Dat alles wordt gekaderd in nieuwe sierlijsten en - vooral - betere kunststoffen en aardiger knopjes.

En de motoren…

De keuze tussen een drie- of vijfdeurs blijft behouden. Voor de aandrijving zorgt een 2,8l viercilinder diesel met 177pk. Die wordt gekoppeld aan een zesbak. Hetzij een manueel exemplaar, het zij een automaat. Daarnaast is er nog een 2,7l benzine met amper 161pk die zowaar nog gepaard wordt aan een vijfbak die je met de hand moet roeren. Een 4-liter op benzine is er ook nog. Goed voor 250pk en altijd in combinatie met een zestrapsautomaat.