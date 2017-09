Renault Megane RS: zo heet is de nieuwe hatch

Door: BV

Waar de kieuwen, sleuven, stijlelementen en extra centimeters aan de aangedikte Renault Megane zaten, wisten we gisteren al. We kunnen er alleen nog enkele concrete details aan toevoegen. Dat de voorzijde 6cm in de breedte groeit, bijvoorbeeld. Achteraan is dat 4,5cm.

Ja, met de motor van de Alpine A110

Eigenlijk was al duidelijk dat de Megane RS de 1,8l viercilinder turbomotor van de Alpine A110 in z’n snoet zou krijgen. Dat is echter nu pas bevestigd. De vorige generatie deed het nog met een tweeliter. De geprojecteerde 300pk… zo ver is het niet gekomen. Dat zal voor een speciale editie zijn (de Trophy). Later (eind 2018. De achttienhonderd schopt het tot een nog steeds erg verdienstelijk 280pk en 390Nm. Al dat geweld gaat naar de voorwielen waar een elektronisch (de gewone versie) of een echt (de Cup-variant) Torsen-differentieel de tractie optimaliseren. Er zijn altijd zes verzetten die je naar keuze zelf of door een automaat (optioneel) laat bedienen. Vierwielbesturing is er ook. Hydraulische eindeloop-stops voor de ophanging moeten voor extra demping zorgen. Recht uit de racerij, komt dat.

Hoe snel is de Megane RS?

Neenee, nu wil je teveel. De marketingjongens bij Renault houden dat nog even achter de hand. Zo hebben we binnenkort nog eens een excuus om het over de nieuwe hot hatch te hebben.