Wie wil een Toyota Yaris GRMN van € 30.000?

Toyota is niet meteen een merk dat je de jongste jaren associeert met sportieve modellen. Nochtans vind je wel enkele pareltjes doorheen de geschiedenis van het merk. Verandering is al een tijdje op til en de Yaris GRMN moet dat in de praktijk brengen. Onder de kap van deze pocket rocket zit een 1,8l compressormotor (geen turbo ditmaal) met 212pk. De honderdsprint neemt niet meer dan 6,3 seconden in beslag.

Vlot kleintje

De Yaris GRMN wordt nog steeds voortgesleept aan de voorwielen. Die krijgen hulp van een limited-slip differentieel. Kwestie van de Bridgestone Potenza RE050-rubbers niet in elke bocht te laten roken. Schakelen doe je zelf met een pook die zes posities kent.

Om ervoor te zorgen dat de Yaris geloofwaardig overkomt, volstond het niet om hem te fotograferen voor bezoekerscentrum van de Nürburgring. Toyota monteert ook grotere remschijven, een aangepaste uitlaatlijn, een performanter koelingssysteem en een 24mm verlaagde ophanging met compleet andere antirolstangen. Je krijgt er wat extra uiterlijk vertoon, sportief meubilair en het stuurtje van een Toyota GT86 bovenop.

En wat moest dat nu weer kosten?

De prijs kan nog een beetje variëren van land tot land. Maar Toyota Europa geeft alvast een richtprijs op. € 29.900. Dat is negenentwintigduizendnegenhonderd. Slechts 400 stuks zullen levenslicht zien. Daar kan je je portemonnee mee troosten.