BMW Alpina D5 is snelste diesel ter wereld

Door: BV

Alpina D5. Dat is de BMW 5-Serie die door de handen van tuner Alpina is gegaan. Dat laatste zinnetje is overigens technisch niet 100% juist, gezien het bedrijf constructeursstatus heeft. Daarmee bekleedt het een zeldzame positie in het wereldje van ‘veredelaars’.

Met 382pk

BMW zelf vijst inmiddels al 4 turbo’s op een motor. Denk maar aan de BMW M550d. De Alpina D5 S doet het met slechts 3 stuks. Daardoor levert die 382pk. Net een tikkeltje minder dan BMW’s eigen snelle diesel. Maar de Alpina heeft dan weer een vleugje extra trekkracht. In de sprint ontlopen beide auto’s elkaar niet. De twee werken zich naar 100km/u in 4,4 seconden. Maar omdat bij Alpina de elektronische begrenzer overboord werd gekeild, gaat die langer door. Tot zo maar eventjes 286km/u. Volgens Alpina is het daarmee ’s werelds snelste diesel.

Aanpassingen

De aanpassingen aan het onderstel kennen we al van de Alpina B5. Eigenlijk dezelfde auto, maar dan met een benzinemotor. Adaptieve dempers zijn er op alle modellen terwijl de break profiteert van een luchtophanging achteraan. Net zoals bij BMW zelf. Een actieve antirolstang zorgt ervoor dat de auto nauwelijks gaat hangen in de bochten. Meesturende achterwielen en een nog sportievere set-up zijn optioneel. Rollen doet het model echter steevast op de klassieke veelspakige Alpina-velgen. Die hebben nu een diameter van 20”.

En de prijs?

Wie nu een Alpina D5 bestelt, krijgt hem ergens in de eerste helft van 2018. Je moet bij de fabriek € 87.900 achterlaten voor een sedan en € 90.400 voor een break.