Nissan staakt alle leveringen in Japan

Door: BV

Nissan zal z’n auto’s bij Japanse dealers en op voorraadparking in Japan niet uitleveren. Gesjoemel met de homologatieprocedure ligt aan de oorzaak van de beslissing. Het is het Japanse Ministerie van Land, Infrastructuur en Transport dat het bedrijf tot deze drastische stap dwingt na een audit die tekortkomingen in de procedure blootlegde.

In een persbericht zegt Nissan dat uit een inspectie bleek dat sommige controles (verplicht volgens de Japanse wetgeving) werden uitgevoerd door onvoldoende gekwalificeerd personeel. Het bedrijf geeft geen indicatie van wat die controles juist waren, maar de hevige reactie spreekt boekdelen. Nissan zal alle onverkochte voertuigen individueel aan controles onderwerpen. Japanners die recent een auto van het bedrijf kochten, zullen allemaal terug moeten naar de dealer.

Nissan is niet het enige merk dat er al betrapt werd op gesjoemel. Mitsubishi werd er eerder al betrapt op verregaande fraude met verbruiks- en uitstootcijfers.