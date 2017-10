Voor het eerst in 10 jaar meer benzine dan diesel

Door: BV

Tijdens het eerste half jaar van 2017 werden meer benzinevoertuigen dan diesels verkocht op het Oude Continent. Het is meer dan 10 jaar geleden dat de Europese consument nog in zo’n grote getale voor de benzinewagen koos. 48,5% van de in de Eurozone nieuwe ingeschreven voertuigen waren benzinewagens.

Diesels, die in 2016 nog goed waren voor 50,2% van de markt, zagen hun aandeel tijdens de eerste jaarhelft zakken tot 46,3%. De European Automobile Manufacturers Association (ACEA) weet dat er van januari tot juni van dit jaar 152.323 dieselauto’s minder zijn verkocht dan tijdens dezelfde periode een jaar eerder.

De vraag naar hybride, elektrische, LPG- door gas aangedreven personenwagens steeg dan weer met 35%. Die vertegenwoordigen nu 5,2% van de Europese automarkt.