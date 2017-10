Elektrische autopremie Vlaanderen is flop

Door: BV

De Vlaamse regering wil dat er tegen 2020 60.000 elektrische voertuigen op onze wegen rondrijden. Om de particuliere kopers, die worstelen met praktische beperkingen en een hogere kostprijs, een handje te helpen, werd daarvoor een premiestelsel in het leven geroepen. Wie in Vlaanderen een nieuwe elektrische auto koopt, betaalt niet alleen geen inschrijvingstaks en verkeersbelasting, maar krijgt ook een premie. Dit jaar ligt die tussen de 2.000 en de 4.000 euro. Maar het voorzien budget - € 5 miljoen - raakt niet op. Sterker nog. Vorig werd ruim 2 miljoen uitgekeerd voor 471 premies, dit jaar is nog maar € 500.000 uitgegeven voor amper 119 aanvragen.

Omkadering moet beter

Politiek Vlaanderen, met Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) en Fractieleider Matthias Diependaele (N-VA), blijft achter de steunmaatregelen staan. Er moet echter meer gedaan worden om het gebruik van elektrische wagens aan te moedigen, klinkt het uit N-VA-hoek. Er moet vooral werk gemaakt worden van meer laadpalen. Tommelein voorziet er 2.500 tegen 2020, het jaar dat de subsidies uitdoven. Dat klinkt indrukwekkend, maar het is nauwelijks één laadpaal per gemeente.