Rezvani Tank heeft z’n naam niet gestolen

Door: BV

Rezvani, een bedrijf dat al niet bekend stond om z’n subtiel creaties, heeft een terreinwagen. Dat is een 500pk sterk monster met een opvallende koets, night vision en tegengesteld openende achterdeuren. De naam is toepasselijk Tank. Vooral omdat Rezvani je ook pantser levert, als je tenminste bijbetaald. Het interieur, dat plaats biedt aan 5 inzittenden, is dan weer eerder sober.

Rezvani heeft de auto niet zelf ontwikkeld. Dat deed het eerder (toen het sportwagen bouwde) ook niet. Het koopt gewoon een Jeep Wrangler en gaat dan stevig aan het knutselen. In de neus steekt het de grootste motor die nog past. Een 6,4l V8 met 500pk. De prestaties zouden daarmee nog moeten meevallen, maar we zullen dat pas weten wanneer het bedrijf meer technische gegevens vrijgeeft. Een vanafprijs is er wel want de orderboeken zijn open. Dat is net geen $ 180.000.