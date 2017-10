Ouders naar de les, nieuwe rijopleiding in voege

Door: BV

Sinds 1 oktober is de nieuwe rijopleiding in Vlaanderen in voege. Kandidaat-autobestuurders die slaagden voor het theoretische examen moeten nu langer oefenen. Voorheen mocht je na 3 maanden je praktijktest afleggen. Nu zijn dat negen maanden. Sinds 1 juni van dit jaar omvat die praktijktest meer manoeuvres en werd het theoretische examen strenger.

Opleiding voor ouders

De meest in het oog springende wijziging is echter de eis dat ouders die hun nageslacht willen begeleiden voortaan ook eerst naar een rijschool of zelfstandige rijinstructeur moeten. Drie uur les, of zoon- of dochterlief krijgt geen voorlopig rijbewijs.