Onhulling nieuwe Audi A7 Sportback kon niet kleiner

Door: BV

Veel bombarie, dat had Audi wellicht gewild. Maar het is een première in mineur geworden. In het klein. Letterlijk dan, want de nieuwe Audi A7 Sportback lekt uit als miniatuur.

Geen ezel

Ezels zijn de marketingboys en - girls bij de automerken niet. Die stoten zich immers geen twee keer aan dezelfde steen. Het lijstje auto’s dat inmiddels op deze manier z’n zorgvuldig voorbereide en dure teasercampagne en onthulling verprutst zag, wordt nu toch behoorlijk lang. Citroën had het onlangs voor met de C3 Picasso, Ferrari had het met de LaFerrari Spider, Bentley met de Bentayga, Volvo met de S90 én nog eens met de V90 en Land Rover met de Discovery Sport. Het is blijkbaar erg belangrijk dat je je nieuwkomer gelijktijdig in zowel grote als kleine vitrines kan plaatsen.

En de A7 Sportback?

Wel, die is meer van het zelfde. Tenzij de staart een compleet andere pluimage krijgt, wat niemand verwacht. Van de grille tot aan de achterklep, oogt de A7 erg duidelijk als een evolutie van z’n voorganger. Had iemand wat anders verwacht?

Op naar Los Angeles

Wie zelf naar de verschillen wil gaan speuren, koopt best een ticketje Los Angeles. Wellicht beleeft de (grote) auto daar zijn debuut.