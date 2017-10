Range Rover Sport kweekt een stekker

Door: BV

Land Rover heeft de Range Rover Sport voor het nieuwe modeljaar (dat is dan 2018) onder handen genomen. Er zijn wat kleinere visuele aanpassingen (waarover hieronder meer). Het voornaamste nieuws is echter de komst van een exemplaar met P400e op de kofferklep. Een plug-in-hybrid die mede dankzij een elektrische actieradius van 51km een opgegeven verbruik van 2,32l kan voorleggen.

En in de praktijk?

Over de prestaties zal je niet te klagen hebben. Dankzij een systeemvermogen van 404pk en 640Nm trekkracht kan de mastodont naar 100 in 6,7 seconden en haalt hij 220km/u. Cijfertjes die je zonder al te veel problemen zelf kan reproduceren. Het verbruik wordt andere koek. Het is weinig waarschijnlijk dat een gebruiker na 100km op zoek gaat naar een stopcontact om daar vervolgens 7 uur aan te blijven wachten (3 uur in het geval van een snellader). Maar in theorie is het ook mogelijk dat wie steevast minder dan 50km per dag rijdt, helemaal geen fossiele brandstof verbruikt.

En verder?

Een vernieuwde grille, licht hertekende bumpers, en LED- of zelfs laserlicht is allemaal nieuw. En aan de binnenkant wordt het Touch Pro Duo infotainmentsysteem geïntroduceerd. Dat heeft twee 10” schermen en werd al geïntroduceerd op de Range Rover Velar.

SVR met meer spieren

Goed nieuws voor fans van de Range Rover Sport SVR. De 5-liter V8 met supercharger wekt nu 575pk op. Dat zijn er 25 meer dan voorheen. Goed voor een acceleratie naar 100 in 4,5 seconden. Z’n uiterlijk kan je nu ook nog minder discreet maken. Voetballers zijn alvast in de wolken.