Razzia’s op twee Nissan fabrieken wegens onregelmatigheden

Door: BV

De Japanse autoriteiten zijn in twee Nissan-fabrieken binnengevallen. Het gaat om de fabrieken in Tochigi, waar onder meer de GT-R gebouwd wordt, en de installaties in de buurt van Kyoto. De invallen hebben te maken met de onregelmatigheden die de Japanse overheid eerder al vast kon stellen. Nissan bleek een loopje te nemen met de door de wet opgelegde controles.

Het bedrijf zag zich reeds genoodzaakt om in Japan de verkoop van alle auto’s op voorraad te staken. Inmiddels moest Nissan aankondigen dat het elke nieuwe auto die het de afgelopen drie jaar in Japan verkocht, naar de dealer zal roepen voor extra controles. Dat wordt een tijdrovende en dure klus, gezien ze alleen door gemachtigde technici uitgevoerd kunnen worden.