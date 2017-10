Renault wil groeien, Lada moet het doen

Door: BV

Renault wil tegen 2022 wereldwijd 5 miljoen auto’s aan de man brengen. En later nog veel meer. Dat is, om helemaal correct te zijn, de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Het afgelopen jaar waren dat nog 3,5 miljoen auto’s. Hoe dat moet lukken?

Niet in Europa, zoveel is zeker. Automerken besteden niet veel aandacht meer aan de Europese markt. Toch niet als het groeiprojectie, afstelling of design gaat. Renault doet dat ook niet. Een groot deel van de volumestijging zal gerealiseerd worden in Brazilië, Indië, Indonesië. China, vanzelfsprekend, al laat het bedrijf zich daarover iets voorzichtiger uit. Het inlijven van Mitsubishi, dat al geruime tijd moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, moet de verkopen ook opstuwen. Zodra dat merk producten kan lanceren op gemeenschappelijke platformen, tenminste.

En dan is er nog Rusland. Renault-Nissan heeft reeds geruime tijd een meerderheidsbelang in Lada. Het bedrijf heeft er inmiddels een productoffensief voor in de steigers staan. Dat moet de afzet van het merk verdubbelen. De Fransen zijn gebrand op een nieuw succesverhaal, stijl Dacia.

De doelstellingen, zoals die door de groep werden gecommuniceerd, hebben het ook nog over 8 nieuwe elektrische auto’s en 12 hybrides.