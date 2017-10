Porsche Panamera basis voor vierdeurs Lamborghini

Door: BV

Negen jaar is het al geleden dat Lamborghini op het Autosalon van Parijs de Estoque presenteerde. Een concept car voor een sportieve vierdeurs met even veel zitplaatsen als deuren. Maar de plannen gingen de ijskast in. Je mag dan wel een exclusief Italiaans sportwagenmerk zijn, maar een SUV krijgt voorrang. Die - de Lamborghini Urus - is inmiddels zo goed als klaar. Op 4 december wordt hij officieel voorgesteld. En daarom wordt er nu verder gekeken.

Eerst nog een studiemodel

Volgens iets te babbelzieke verantwoordelijken zou het model tegen 2021 in de catalogus moeten staan. En eerst krijgen we nog een conceptcar te zien, al dient gezegd dat de Estoque van weleer (zie foto’s) er nog altijd bij de tijd uitziet.

De technische basis voor de vierdeurs is niet ver te zoeken. Ook Lamborghini heeft zich te voegen naar het platformdictaat uit Duitsland. Een bestaand onderstel is een must, ook al hebben de Italianen het liefst iets met een hele hoop carbon om het gewicht laag te houden. MSB is wat het zal worden. Dat is de structuur die ook wordt gebruikt voor de Porsche Panamera en de Bentley Continental GT.