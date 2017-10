Het nieuwe Wiesmann kruipt weer bij BMW in bed

Door: BV

De excentrieke kleine sportwagenbouwer ging failliet in 2013. Een doorstartpoging werd twee jaar later ondernomen, maar er gaan aankloppen voor een nieuwe auto kan nog niet. Toch is er hoopgevend nieuws, want de onderneming kon een overeenkomst sluiten met BMW M. Dat leverde vroeger ook al de basis voor de rij-ijzers van het merk met de gekko.

Wiesmann aast vooral op de V8 van BMW M. De zes-in-lijn turbomotoren maken kennelijk (nog) geen deel uit van de overeenkomst. Nochtans kent het bedrijf die centrale goed. Het maakte er herhaaldelijk gebruik van. Onder meer voor de MF3. De nieuwe CEO en ex-AMG-topman Mario Spitzer zegt alvast dat er geen oude modellen opgewarmd worden, maar dat er aan een kakelvers product wordt getimmerd. Wanneer dat precies klaar is, kan hij echter niet zeggen.