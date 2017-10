Hoe oubollig kan je een nieuwe auto maken? Toyota: “héél oubollig”

Door: BV

De Century is een klassieke limousine die helemaal bovenaan het aanbod van het automerk prijkt. Tenminste, in Japan, want uitvoeren lijkt Toyota niet te durven. Het bedrijf stelt een nieuwe generatie van de Century voor, maar dat raadt je nooit wanneer je naar de foto’s kijkt.

Slee

Met een lengte van 5,33m en een breedte van 1,93m is de Century een slee. Er is behoorlijk wat spitstechnologie aan boord. LED koplampen bijvoorbeeld en een hele hoop gadgets. Maar het uiterlijk is, om het met een understatement te zeggen, ‘erg traditioneel’. Het interieur zet die conservatieve noot nog beter in de verf. Toyota monteert twee soorten houtinleg door elkaar, vermoedelijk omdat dat beter is dan één soort. En kijk verder eens naar de gordijntjes, de stof voor de dakhemel (die recht uit de jaren dertig lijkt te komen) en de stoffen zetelbekleding die wellicht dient om een vergeten voorraadje uit de seventies op te souperen.

Hybride

Het kloppende hart van de Century is een 5-liter V8 die volgens de Japanners zijdezacht draait. Voor de goede orde is die ook van hybridetechnologie voorzien. Maar meer details of prestaties wil Toyota daar niet bij kwijt.