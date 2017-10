Partisan One : verschrikkelijk, maar met 100 jaar garantie

Door: BV

Wellicht heb je nog nooit van het automerk Partisan gehoord. Wij ook niet. Maar je ziet wel meteen dat praktisch nut boven esthetiek werd verkozen. Daarvoor moet je het merk niet kennen.

Een eeuw garantie

Deze Lego-achtige creatie is de Partisan One. Het is een SUV die zich de meest duurzame auto ter wereld wil noemen. Het merk biedt een garantietermijn aan die kan oplopen tot (ga even zitten) 100 jaar! Dan lijkt een abnormale levensduur als die van een Land Rover Defender of Mercedes G-Klasse niet meer zo speciaal.

Russisch ontwerp

Volgens het merk komt de inspiratie voor het model uit militaire kringen. Het design, als je daar echt van kan spreken, is getekend door een Rus, Juri Postnikov. En die heeft blijkbaar iets tegen rondingen.

Eenvoudige structuur, Fiat motor

Onder de kap van de Partisan One zit een 2,8l met 150 van Fiat (wat was dat nu weer over de garantie?). Maar de auto kan in de toekomst gemakkelijk omgebouwd worden tot een hybride of een elektrische auto

Het koetswerk wordt ook moduleerbaar. Er zal keuze zijn uit een drie- of vijfdeursversie of een pickup Er is zelfs sprake van een versie met zes wielen, allen aangedreven. De variant op de foto’s is de kleinste van allemaal. Dat is echter relatief, want de lengte bedraagt reeds 4,72m, terwijl de breedte een indrukwekkende 2,30m en de hoogte 2,23m bedraagt. De prijs van alle versies is nog niet bekend, maar het basismodel moet voor zo’n € 50.000 van eigenaar wisselen.