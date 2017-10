Deze Mercedes 300 SL is een echte schuurvondst

Door: BV

De meeste exemplaren van de legendarische Mercedes 300 SL zijn terecht. Dat is niet onlogisch gezien exemplaren die goed presenteren wel eens voor een miljoen euro van eigenaar durven wisselen. Maar er zijn nog enkele chassisnummers waarvan het lot een mysterie is. Eentje is zopas opgedoken in Cuba. In een schuur.

Weinig geweten

Er zijn weinig extra details naast deze afbeeldingen. Die tonen in elk geval wel aan dat de 300 SL er niet bepaald uitziet als een onaangeroerde tijdscapsule. Maar nu hij ontdekt is, zal hij wellicht snel in z’n oude glorie hersteld worden.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat een 300 SL in gelijkaardige staat wordt ontdekt in Cuba. Het gebeurde ook al eens in 2015.