Porsche 911 Carrera T, voor puristen

Door: BV

Dat er nog flink wat vraag is naar een Porsche 911 die een zuivere rijervaring biedt, werd duidelijk na het succes van de 911 R. Die rijmachine werd door het bedrijf in een beperkte uitgave op de markt gebracht en kostte algauw meer op de occasiemarkt dan nieuw. Porsche, dat een neus heeft voor niches en ‘marktopportuniteiten’, beloofde daarop prompt om meer van dat soort pure versies uit de brengen. En kijk, nu is der de Porsche 911 Carrera T.

Porsche Touring

De T (van Touring) haalt z’n inspiratie bij de gelijknamige variant uit 1968. Een handbak (met zeven verzetten) is standaard. Met 370pk en 450Nm kan hij aardig uit de voeten. Naar 100 in 4,5 tellen bijvoorbeeld. Een tiende sneller dan de 911 Coupé. Wil je per sé het schakelen overlaten aan een automaat, dan is een PDK leverbaar. Die pitst er nog 3 tienden extra af. Belangrijker dan de naakte cijfers is echter de manier waarop de ’T’ zich gedraagt. Wat agieler door 20kg minder op de weegschaal te zetten en standaard voorzien te zijn van een gestuurd onderstel (PASM) en een mechanisch achterdifferentieel.

En wat kost het?

Minder uitrusting (zoals een radio en GPS) en spaarzamer toegepaste geluidsisolatie zorgen voor de gewichtsbesparing en zorgen tegelijk voor een minder versneden zintuiglijk spel aan de binnenkant. Goedkoop is dat allemaal natuurlijk weer niet. In ons land moet je meteen € 111.053,80 overschrijven voor een handgeschakeld exemplaar. Dat is € 10.000 meer dan een basis-Elfer.