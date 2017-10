Aston Martin trekt doek van Vanquish Zagato Shooting Brake

Door: BV

Afgelopen zomer kondigde Aston Martin al een nieuwe versie van de Vanquish Zagato aan. De Coupé en cabrio waren zo’n groot succes dat het bedrijf nog twee extra versies, gesigneerd door het Italiaanse designhuis, uit z’n mouw schudde. Een Zagato Speedster en een Zagato Shooting Brake. Die laatste wordt nu officieel voorgesteld. Meer dan 99 stuks zullen er niet van gemaakt worden.

Gebaseerd op Vanquish S

Als basis dient nog steeds de Aston Martin Vanquish S. Maar z’n grotendeels in carbon uitgevoerd koetswerk is helemaal vertimmerd. Z’n behoorlijk imposante afmetingen betekenen echter niet da er ook meer personen mee kunnen. Onder het dak, met een lange glazen dakpartij, passen nog steeds twee personen. En een hoop koffers (die meegeleverd worden). Een echte shooting brake.

Met 600pk

De vier versie van de Vanquish Zagato (Speedster, Coupé, Volante en Shooting Brake) zijn allemaal aangedreven door dezelfde atmosferische 6-liter V12. 600pk wekken die op. Hoe vlot de Shooting Brake daarmee wordt, is nog een mysterie. Voorlopig weten we alleen dat de Coupé naar 100 kon in 3,5 tellen en dat de cabrio (Volante) 3,9 seconden nodig had.

De productie van de Zagato Shooting Brake begint in 2018. En - zo beloven beide bedrijven - nu komen er écht geen meer bij. Van de vier versies zullen in het totaal 325 stuks gebouwd worden. En niet één meer.