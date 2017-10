Smartphone van Porsche

Door: BV

Porsche maakt niet alleen naam als autoconstructeur. Het bedrijf heeft ook een designafdeling die met de regelmaat van de klok allerlei objecten vormgeeft. Voor wie ervoor wil betalen. De Chinese fabrikant van mobiele telefoons Huawei zag wel wat in zo’n prestigieuze designpartner. En zo werd de Huawei Mater 10 voorzien van een Porsche designjas.

Kijken door Leica

De Mate 10 beschikt over 6GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, genoeg om de hele dag door foto's en video's te kunnen maken. De kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat elk onderdeeltje geoptimaliseerd wordt. Denk aan het accuverbruik, maar ook de camera-instellingen en andere opties.

Leica verzorgt de camera, dus ook op dat gebied mag je je verwachtingen hoog spannen. Je krijgt de beschikking over twee lenzen die 12 megapixel-foto's schieten. Verder standaard aanwezig: vingerafdrukscanner op de achterkant, een ingebouwde vertaalmachine en een dikke 4000mAh sterke accu. Die is in 20 minuten voldoende opgeladen om de hele dag (in je Porsche 911?) op pad te kunnen.

Gepeperd

Goedkoop is de Huawei 10 in deze uitvoering niet; € 1.395 is wellicht zelfs even schrikken. Iets meer dan een iPhone X. Maar wel specialer.