Yamaha concept: meer auto of meer motor?

Door: BV

Yamaha kennen we vooral van motorfietsen. Maar het bedrijf denkt duidelijk almaar dieper na over een avontuur in de autosector. Of op z’n minst iets wat er tegenaan leunt. Deze nieuwe concept, zoekt alvast de grenzen van beide concepten op.

Met z’n vier wielen en een dak heeft de MWC-4 in elk geval enkele duidelijke overeenkomsten met de automobiel. Technisch is het evenwel veeleer een motorfiets, waar een aantal onderdelen aan zijn toegevoegd.

Hij heeft wat van de Renault Twizy wanneer naar het concept gekeken wordt. Hij heeft een voorruit, een dak, open flanken, biedt achter elkaar plaats aan twee inzittenden en hij wordt aangedreven voor elektromotoren. De Yamaha is echter langer en een stuk smaller. En hij leunt tegen in de bochten.

Een beslissing over serieproductie viel nog niet.