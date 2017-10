Er is nu ook een airbag voor je zonnedak

Door: BV

Autobouwers steken hoe langer hoe vaker grote glazen panelen in het dak. Want het laat meer licht binnen, het is trendy en de consument trekt er graag z’n buidel voor open. Maar er zijn ook nadelen aan. Dat het nadelig is voor het totale wagengewicht (en dus het verbruik) en het zwaartepunt (comfort, weggedrag) is uitvoerig gedocumenteerd. Maar er zijn ook gevolgen op veiligheidsvlak. Vooral bij zware ongelukken willen inzittenden wel eens gewond raken van rondvliegend glas. En contact met het dak valt ook wel eens voor.

Opgeblazen in 0,08 seconden

Hyundai Mobis, een onderdeel van de groep om Hyundai en Kia, ontwikkelde een specifieke airbag voor het zonnedak. In 8 honderdsten van een seconde kan die zich opblazen wanneer het lijkt alsof de auto over de kop gaat. Hyundai Mobis zegt dat het 11 patenten heeft op de technologie die vooral gericht is op gebruik in luxueuze SUV’s. Die rollen immers makkelijker over, en prijzen zich met een extra plofkussen niet uit de markt.