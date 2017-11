Audi op SEMA: TT na anabolenkuur

Door: BV

Audi presenteert op de SEMA-beurs in Las Vegas een TT RS die te lang in de fitness heeft gehangen. Z’n shirt spant zo hard dat de knoopjes er bijna van af springen. Het is een anabolenkuur waarvan Audi Sport Performance parts het grootste deel van het dieet uitmaakte.

De aerodynamische elementen omvatten aan gedikte zijvleugels en voor- en achterbumpers waarop de designers helemaal uit hun dak gingen. Canards en al. Een koffervleugel, diffuser, grotere velgen (20”), en verlaagde (instelbare) ophanging en een uitlaatsysteem in Titanium sommen de voornaamste wijzigingen op.

Audi zal er ook de R8 LMS en de TT Clubsport Turbo Concept tonen.