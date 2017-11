Aantal hybrides verdubbelt komende 3 jaar

Door: BV

Dat voorspelt onderzoeksbureau Markets and Markets. Afgelopen jaar (2016) was de wereldwijde markt van de hybridevoertuigen ruim 15 miljard euro waard. Tegen 2022 zal het aandeel ervan stijgen tot bijna € 40 miljard.

De analysten voorspellen dat het totale aantal nieuwe hybrides zal toenemen van 1,8 miljoen exemplaren op jaarbasis naar 4,6 miljoen stuks in 2022. Niet onbelangrijk: volgens dezelfde waarzeggers zijn het de exemplaren die je thuis in de stekker kan steken die het meeste opmars zullen maken. Vaak zijn die fiscaal nog voordeliger. Evenzeer opvallend zijn de redenen die Markets and Markets aangeeft voor de stijgende populariteit van hybrides. Het stelt immers dat het vooral strengere emissie-eisen en extra regelgeving zijn die de consument naar de hybride zal stuwen. Niemand lijkt voor die technologie te kiezen omwille van de rijervaring.