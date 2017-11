Abt Sportsline en de Audi RS3 kan meer met de Audi RS3 Sportback

Door: BV

Sportiviteit, dat is niet is waar Volkswagen pas gisteren mee begonnen is. Het bedrijf heeft er al een rijke traditie in. De eerste Golf met een GTI-badge dateert immers al van 1976. Toen met het exotische vermogen van 112pk. Niet dat dat lang voldeed. Al snel was er de G60, de VR6, R20 en meer recent de Golf R. Spring gerust even binnen bij Abt als je dat nog niet voldoende vindt.

Audi RS3 het hoofd bieden

De Golf R moet binnen de VW-groep immers de duimen leggen voor de Audi RS3 Sportback. Gewoon, omdat dat zo beslist is. Er is immers geen technische reden waarom de tweeliter turbo in de R niet net zo veel paarden aan de teugels kan houden. En kijk… steek hem even bij ABT binnen en je kan de Audi probleemloos overklassen.

Handgeschakeld of met DSG

Heb je een Golf GTI of R met een DSG-automaat, dan schept Abt er 29% vermogen bovenop. Exact 400pk en ook nog eens 500Nm trekkracht. Tegen 400pk en 480Nm voor de hierboven al aangehaalde Audi. Schakel je zelf, dan ziet de tuner zich verplicht om het op 370pk en 460Nm te houden. Anders vliegen de tandwielen alle kanten uit.

En het contact met de grond

Het uiterlijk wordt op verzoek een beetje bijgespijkerd en hetzelfde geldt voor het contact met de ondergrond. Kortere veren (2cm minder bodemspeling) , specifieke velgen (van 18 tot 20 duim) en een remmenset met zes zuigers per wiel zorgen ervoor dat je het vermogen de baas blijft.