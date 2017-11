Hennessey Venom F5 maakt gehakt van Bugatti Chiron

Door: BV

Hennessey heeft zopas de Venom F5 voorgesteld. Een auto die ontwikkeld is met één doel: de snelste zijn. Sneller dan de Bugatti Chiron of Koenigsegg Regera RS. En de Amerikaanse fabrikant claimt de twee met gemak van de troon te stoten.

Ouderwets, nieuwerwets

Hennessey gebruikt voor het opwekken van het vermogen niet al te veel hoogtechnologische hocus pocus. Batterijen of hybridetechnologie komt er niet aan te pas. Een dikke V8, twee gigantische turbo’s en er staat 1.600pk klaar om de achterwielen in brand te zetten. Aan het chassis en het koetswerk kwam dan weer wel een hoop technologie te pas. Om alles zo aerodynamisch en licht mogelijk te maken. Het resultaat is een leeggewicht van amper 1.338kg. Eigenlijk is het niet veel meer dan een motor waaraan twee stoelen vasthangen.

Sneller dan een F1

Hennessey geeft niet eens een sprinttijd naar 100km/u mee. Zelfs niet naar 200. Een sprint naar 300km/u, ja: geschiedenis in niet meer dan 10 seconden. Een Formule 1-racer houdt hem niet bij. Een Bugatti Chiron ook niet. De Franse nicheconstructeur onder Duits bewind klopte zich eerder dit jaar nog flink op de borst toen een 0-400-0 tijd van 42 tellen werd neergezet. Maar de Koenisegg Agera RS deed nauwelijks enkele weken later al beter. Welnu, de Hennessey heeft er slechts een 30 seconden voor nodig. Nog eens 6 minder dan de Koenigsegg.

Exclusiviteit verzekerd

Kijk je naar de prestaties, dan is de $ 1,6 miljoen die Hennessey wil in ruil voor een exemplaar niet eens zo gek. En exclusiviteit is verzekerd. Er zullen er niet meer dan 24 van gebouwd worden.