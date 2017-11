Porsche bouwt... trommelremmen?!

Door: BV

Porsche is op stilistisch vlak niet het meest revolutionaire bedrijf. Maar op technologisch vlak willen de Duitsers wel steevast hun beste beentje voorzetten. En dan krijg je turboladers met keramische coatings en variabele schoepen, actieve motorsteunen, vierwielsturing. Dat soort van aardigheidjes. Best eigenaardig dus dat Porsche aankondigt dat het nu opnieuw trommelremmen maakt.

Originele onderdelen voor Porsche 356

Neen, niet voor nieuwe modellen. Gelukkig. Maar wel voor z’n oudste model: de 356. Die was in productie van 1948 tot 1965 en was nog sterk gebaseerd op de VW Kever. Om de bestaande 356-populatie aan de gang te houden, voegt Porsche Classic nieuwe trommelremmen toe aan de catalogus. Die zijn beschikbaar voor de 356 A (1955 - 1959), 356 B (1960 - 1963 en 356 C (1964 - 1956). Hoewel het om eenvoudige mechaniek gaat, zijn ze niet goedkoop. Ze kosten € 1.800. Per stuk. Een volledig setje maakt je dan ook € 7.200 armer.