De terugkeer van de Shelby 1000 en… 1000pk

Door: BV

Op de SEMA Show in Las Vegas kondigt Shelby de terugkeer aan van de legendarische Shelby 1000. De jongste iteratie is gebaseerd op de Ford Mustang GT van modeljaar 2018 ofschoon de 1000 al verkrijgbaar is op Mustangs geproduceerd vanaf 2015. Shelby voorziet de auto van nieuwe remmen, andere velgen en ophanging, specifieke banden en een 5,2l V8 die door een compressor naar 1.000pk wordt gedwongen. Veel meer dan dat is het niet.

Die 5,2l, om dan toch wat meer in detail te treden, is voorzien van de culassen van de GT350, een Whipple 4.5 compressor, een nieuwe sturing, een andere injectie en een carter waarin meer olie past. De luchtdoorstroming verloopt vrijer dankzij een uitlaatlijn van Shelby en een grote intercooler zorgt voor relatief frisse inlaatlucht. De transmissie (manueel zowaar) heeft een kortere eindoverbrenging. Een beetje contradictorisch, maar volgens de tuner was het anders echt niet heel te houden.

Alleen voor het circuit

De Shelby 1000 die in 2014 werd voorgesteld was gebaseerd op de Mustang GT500. Met een 5,8l V8. Die was alleen bestemd voor het circuit. En dan niet specifiek de omloop. Veeleer de typisch Amerikaanse dragstrip. Maar ditmaal moet de 1000 beter in staat zijn om bochten te nemen. En om te vertragen. Daarvoor werd straf materiaal aangekocht bij Brembo. En hij heeft ook instelbare dempers van een andere Amerikaanse specialist, Penske.

Over mossel en vis

Het interieur is voorzien op alles wat je nodig hebt voor een dagje circuit. Een rolkooi, veiligheidsharnas, kuipzetels… dat soort van zaken. Maar er zijn ook volstrekt nutteloze dingen op te merken. Leder voor de aankleding bijvoorbeeld. Specifieke vloermatjes of een instrumentarium met Shelby-logo’s. En wat moet je aanvangen met verlichte deurdrempels? Daardoor is het een beetje mossel noch vis.

En wat kost dat nu allemaal?

Voor je een begroting kan opmaken, moet je even kijken of je er überhaupt aan kan geraken. Shelby gaat er immers niet meer dan 50 per jaar bouwen. Lukt het wel, dan wordt het toch een flinke aderlating. De ombouw kost je € 146.000. En dat is zonder de Mustang. Die moet je eerst nog bij Ford zelf gaan kopen.