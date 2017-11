BMW M3 CS: sneller en exclusiever dan 911 Carrera S (met prijs)

Door: BV

BMW tovert nog een nieuwe variant van de M3 uit de hoge hoed. Deze heeft CS op de kofferklep en moet net die subtiele mix bieden tussen prestaties en weggedrag voor op het circuit, en praktisch nut voor dagelijks gebruik.

Motor en onderstel

Voor de gelegenheid hebben de Teutonen de drieliter turbomotor onder de kap nog even bijgewerkt. Nu levert die 453pk en 600Nm. Dat wordt naar de achterwielen versluisd via een automaat met 7 vooruit-versnellingen en twee koppelingen.

In ideale omstandigheden kan je ermee naar 100km/u in 3,9 tellen. De topsnelheid wordt weerom elektronisch beteugeld, doch bij 280 in plaats van 250km/u.

De ophanging is nu van het adaptieve type, terwijl het differentieel actief (elektronisch aangestuurd) met de koppelverdeling speelt. De uitlaat heeft vier eindpijpjes en ook daar is aan gewerkt. De diffuser achteraan komt gewoon van de M4 GTS. En tenslotte rust de CS op rubber met een verschillende diameter voor- en achteraan. Onder de neus zijn 19-duimers te vinden, terwijl de bips door 20” worden gestut.

50kg bespaard

De M3 CS is niet zo karig uitgerust. Hij laat zelfs een eerder luxueuze indruk na, met leder en Alcantara en aardigheidjes als GPS, een Harman Kardon audiosysteem en specifieke deurdorpelsierlijsten. En toch is er nog ene kilo of 50 bespaard. Dat komt door een aantal koetswerkpanelen te vervangen door plastic waardoor voor de stevigheid wat koolstofvezel is gedraaid. Onder meer het dak is zo geconstrueerd, wat meteen helpt met het zwaartepunt. En BMW beweert ook dat de airco met één enkele temperatuurzone en handvol kilo’s uitspaart.

En de prijs is…

Niet mals. In ons land moet je meteen € 117.650 begroten. Dat is vergelijkbaar met wat een Porsche 911 Carrera S je kost. Maar het sportwagenmerk blijft bij de rest van de vergelijking wel met blozende kaakjes achter. De Beemer is immers sneller én exclusiever. 1.200 stuks van de M3 CS zullen gebouw worden.