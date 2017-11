Nieuwe Jeep Wrangler laat je binnenkijken

Door: BV

Van de nieuwe Jeep Wrangler konden we je eerder deze week al de eerste plaatjes serveren (zie hier). Dat model debuteert eind deze maand op het Autosalon van Los Angeles. Tot dan blijft alles onder doek. Min of meer, want de eerste beelden van het interieur zijn nu al de ether in gestuurd.

Het merk heeft haspelt alle voor de hand liggende cliché’s af. Betere materialen, doordachte ergonomie, meer functies, meer veiligheid. Dat soort dingen. Maar het blijft allemaal in een klassiek ogend design zitten. De grootste aanpassing is het grotere display (met een ‘robuust’ uiterlijk) dat nu door twee verluchtingsopeningen wordt geflankeerd. Bij de afzwaaiende variant zaten die nog onder het scherm.