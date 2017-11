Diesel naar recordprijs

Door: BV

Diesel en LPG worden morgen (10 nov 2017) duurder. Voor de zware brandstof stijgt de maximumprijs naar € 1,386 per liter. Dat is de hoogste prijs in meer dan drie jaar.

LPG wordt eveneens duurder. De prijs stijgt 0,6 cent naar € 0,565/l. Benzine en stookolie werden vandaag al duurder.

Hoeveel kost benzine en diesel écht?

De prijsstijgingen hebben te maken met de evolutie van de olieprijzen op de internationale markten, zo meldt de FOD Economie.

Bij diesel vertegenwoordigt de totale productiekost ongeveer 33% van de eindprijs. Hoeveel benzine en diesel kost zonder belasting, lees je hier.

Overzicht brandstofprijzen

