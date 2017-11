Deze Volkswagen Beetle uit 1970 is klaar voor de Baja 1000

Door: BV

Volgende week (van 14 tot 18 november om precies te zijn) wordt het Baja schiereiland in Mexico het toneel van de fameuze Baja 1000. Een lange, boeiende en vooral slopende off-roadwedstrijd. Dit jaar verschijnt naast de speciaal geprepareerde terreinwagens, ook deze VW Kever met bouwjaar 1970 aan de start. Met de steun van VW Amerika nog wel.

Klasse 11

Het kleintje dat luistert naar de naam “Top” is voor de gelegenheid helemaal gerestaureerd en geprepareerd. Een bedrijf in Denver, Colorado hield zich ermee bezig. Uitkomen doet het model in Klasse 11 van de Bajar. Voor de aandrijving zorgt immers een 1,6l boxermotor en een handbediende versnellingsbak.

Zo weinig mogelijk aanpassingen

Vanzelfsprekend zijn er wat aanpassingen doorgevoerd. Maar lang niet zo veel als z’n projecttijd van 6 jaar of de taak die hem wacht doen vermoeden. De ophanging met torsiestangen is versterkt en aanpasbaar. En er is aan bodembescherming gedacht. Je noteert ook de 15-duims velgen met specifiek rubber van BF-Goodrich. Voeg tenslotte nog de brandstoftank van 83 liter toe en je hebt de voornaamste aanpassingen gehad.