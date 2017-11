Ferdinand Piëch verkoopt aandeel Porsche

Door: BV

Lange tijd had Ferdinand Piëch (links op de foto) het bij Volkswagen voor het zeggen. Maar in 2015 delfde hij het onderspit in een machtsstrijd bij het bedrijf. Kort erna, toeval of niet, brak het dieseluitstootschandaal uit en moest ook nieuwe topman Martin Winterkorn (rechts) baan ruimen. Maar Piëch deed geen afstand van z’n belang van 14,7% in de Porsche-divisie en evenmin van z’n zitje in de raad van bestuur. Tot nu.

Al in april bereikte Piëch een akkoord met de nazaten van Porsche. Nu doet hij ook z’n aandelen effectief (grotendeels) van de hand. En op 8 december doet de man die Volkswagen en Audi groot maakte, ook afstand van z’n zitje in de raad van bestuur.