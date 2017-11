Lichtgewicht Singer 911 is belachelijk briljant

Door: BV

Singer is één van die zeldzame bedrijven wiens creaties zo’n hoge afwerkingsstandaard etaleren dat er wordt gesproken van eerbetoon. Woorden als ‘tuning’ of ‘modificatie’ schieten dan tekort. Het recept van Singer is eenvoudig: de klassieke Porsche 911 heruitvinden. Door hem onder meer te voorzien van een moderne dosis paardenkracht. De uitwerking is echter alles behalve simpel. Maar voor deze Singer DLS Lightweight Porsche 911 ging de lat toch weer hoger.

Williams

Het is Williams (ja, dat van het F1-team) dat zich met de aandrijving moeide. Daardoor ligt achteraan in deze Elfer een atmosferische 4-liter boxercentrale die zo maar eventjes naar 9000t/min trekt en dan 500pk opwekt. Die huist onder een koets die een stuk aerodynamischer werd dan het origineel. En de materialen zijn bijna allemaal exotisch. De handgeschakelde zesbak (met zichtbare schakelstangen) is helemaal uitgevoerd in magnesium. Hetzelfde geldt voor de 18-duimers die BBS leverde. De Brembo-remmen hebben onderdelen en carbon. Dat wordt overigens overal rijkelijk gebruikt. En dan is er vanzelfsprekend ook nog titanium.

Het resultaat is een leeggewicht van amper 999kg. De prestaties laten zich raden. Singer verklapt ze nog niet. De prijs is evenmin bekend, maar je zet best al even wat van je ingewanden op Ebay. Treuzelen mag evenmin, want er zullen slechts 75 exemplaren van gebouwd worden. Niet bij Singer in Californië trouwens, maar bij Williams in Oxfordshire.