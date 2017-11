Koop de traagste Porsche ooit

Door: BV

Een Porsche, die én een diesel is én een klassieker. En die voor € 30.000 met je mee naar huis kan. Een vierwieler met echte terreincapaciteiten, van lang voor de Cayenne bedacht is. Alleen op vlak van comfort, snelheid en verfijning moet je behoorlijke concessies doen.

Terreinwagen

Lang voordat Ferdinand Porsche met een personenwagen doorbrak, ontwierp hij diverse tractoren. Wereldoorlog Twee was nog niet eens uitgebroken. In de jaren vijftig en zestig liepen ze vlot van de band bij metaalbedrijf Mannesman AG. Onder licentie, dus met de Porsche-merknaam en al. In 1963 zou de fakkel overgaan op Renault.

Onverwoestbaar

Ze zijn behoorlijk onverwoestbaar, die ‘trekkers’ van Porsche. Daarom zijn ze ook vandaag nog vaak gewoon in gebruik. Dit exemplaar, dat bij veilinghuis RM Sotheby’s onder de hamer gaat, is helemaal in z’n oude glorie hersteld. Niet snel, maar wel mooi toch? Het bedrag in de eerste paragraaf is wat de veilingmeester eruit wil halen.