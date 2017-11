Nieuwe Tesla Roadster wordt snelste auto. Ooit. Ter wereld.

Door: BV

Het gaat Tesla niet helemaal voor de wind. De productiestart van de kleine Model 3 verloopt niet goed. En dat is zacht uitgedrukt. Tesla zelf noemt het een hel. En daarom is het bedrijf, dat nu toch al ruim een decennium bezig is, flink rode cijfers aan het schrijven. Het jongste kwartaal ging het dieper dan ooit. Maar wat Tesla-baas Elon Musk als geen ander in de smiezen heeft, is dat je dan maar beter de aandacht wat kan afleiden. Met een evenement waarop het bedrijf een elektrische vrachtwagen voorstelde.

Elektrische Tesla-truck

Die truck, wat de Amerikanen een ‘semi’ (een trekker) noemen, is op zich al best indrukwekkend. Want hij kan met een maximale belasting naar 100km/u in 20 seconden. En hij kan een kruissnelheid ook aanhouden wanneer het bergop gaat. Vier elektromotoren zorgen daarvoor. Volgens Tesla komt hij 800km ver op één accu en kan hij op een half uur tijd ruim 600km extra rijbereik tappen aan een snellader. Tesla voorziet daarvoor een netwerk en het garandeert een vaste stroomprijs. Die truck heeft een cx van 0,38, wat voor een groot deel z’n efficiëntie verklaart. En Musk becijferde dat één truck 20% goedkoper is dan de huidige generatie Amerikaanse dieseltrekkers. Met convooi-technologie, waarbij vrachtwagens een treintje kunnen vormen, wordt het voordeel nog groter. In 2019 moet de truck te koop zijn.

En dan is er nog de snelste auto ooit

]De eerste generatie Tesla Roadster was gebaseerd op een Lotus Elise. Maar de nieuweling is 100% Tesla. Hij is een pak groter en hij heeft achteraan 2 noodzitjes. In de vloerpan zit een accu van 200kWh. Goed voor 1.000km rijbereik. Bij de voorwielen zit één elektromotor, bij de achterwielen zitten er twee. Zo kan het koppel ingeschakeld worden om de 2+2-zitter van richting te doen veranderen. Er is namelijk nogal wat trekkracht voorradig. 10.000Nm! Ja, daar horen wel degelijk vier nulletjes te staan. Dat is 10 keer zoveel sleurvermogen als een Mercedes G65 AMG.

Het resultaat? Dat is een ronduit crimineel acceleratievermogen. Vanuit stilstand naar 100km/u accelereren kan in 1,9 seconde. Sneller doet geen enkele auto dat. En, zo voegde Elon Musk er tijdens de presentatie nog aan toe, “dat zijn de cijfers voor het basismodel”. De topsnelheid? “Kan ik nog niet exact zeggen, maar in elk geval meer dan 400km/u”. In 2020 moet hij van de band lopen.

Kijk, iedereen is de slechtste kwartaalcijfers die het bedrijf ooit postte alweer vergeten.