EarthRoamer XV-HD is de moeder van alle kampeerauto's

Door: BV

Kamperen is, zo lezen we tenminste, weer helemaal ‘in’. En vanzelfsprekend zijn er een aantal automerken die daarop inspelen met modellen die al helemaal klaar zijn voor het avontuur. De Volkswagen California of Mercedes-Benz Marco Polo bijvoorbeeld. Maar het zijn natuurlijk nog steeds mobilhomes met een reeks beperkingen. Een aangepaste California XXL, dat biedt al meer mogelijkheden. Maar dat is nog steeds niet erg stoer. En ergens midden in de woestijn geraak je er niet mee. Toch niet als er geen weg ligt. Geen nood: de Amerikanen schieten ter hulp. Ziehier de EarthRoamer XV-HD.

Voor klimaatsceptici

Veel Amerikaanser kan het recept niet zijn. Je neemt het onderstel van een gigantische Ford F-750, waarin je een permanente vierwielaandrijving, een zestrapsautomaat met een potige 6,7l V8 turbodiesel legt die 330pk opwekt. Natuurliefhebbers zijn liever niet in de buurt wanneer de motor start.

Vijf-sterren-comfort

De luxueuze cabine is helemaal geïsoleerd. Er zijn zes slaapplaatsen van nromale afmetingen en er is een volledig uitgeruste badkamer met aparte douche. De ‘Adventure-Home’ is voorts ook nog voorzien van een wasmachine, droogkast en een volledig uitgeruste keuken. Het werkblad is er in graniet. En er is overal airco.

De accus hebben een capaciteit van 20kWh. Je hangt het gevaarte het liefst aan de stekker, maar het hoeft niet. Er zijn zonnecellen, er pas zo maar eventjes 435l in de tank en je kan 950l drinkbaar water meenemen.

Blijf even zitten

Zo’n vijf-sterren-hotel op vier wielen is niet goedkoop. Maar dan nog, een prijs van anderhalf miljoen dollar had je wellicht niet zien aankomen. De EarthRoamer XV-HD zal daarom wellicht een zeldzaamheid blijven.