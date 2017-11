Is de nieuwe Aston Martin Vantage mooier dan de vorige?

Door: BV

Aston Martin heeft vandaag een nieuwe Vantage aangekondigd. Dat werd tijd. De vorige werd namelijk al op het Autosalon van Genève in 2005 voorgesteld. Straks 13 jaar geleden.

Aan z’n looks heb je dat overigens nooit gezien. Krachtig, maar ook tijdloos elegant. De designers hebben er wellicht lang van wakker gelegen. De schoonheid wou men behouden, maar tegelijk was het de betrachting van het merk om de Vantage meer kracht en sportiviteit te laten etaleren. Of het gelukt is, mag je helemaal zelf beoordelen.

Eerste tot laatste moer

Na 12 jaar is de Vantage nieuw van de eerste tot de laatste moer. In het interieur is zelfs speuren naar gelijkenissen met z’n voorganger. Dat is op vlak van ontwerp zelfs ronduit gedurfd. Dat je je als merk in vergelijking met bijna 2 decennia geleden (toen de eerste lijnen van de vorige generatie op papier werden gezet) ook veel meer op China en het Midden-Oosten moet richten, heeft daar wellicht ook weer mee te maken.

De lengte van 8cm toe en de breedte gaat 7cm in de plus. En dat betekent dat het interieur een pak gerieflijker werd. Je hebt meer ruimte voor voeten, heupen, ellebogen en je kruin. De technische basis is grotendeels identiek aan die van de DB11 (ja, ook hier een platformstrategie), maar de Vantage is een flink stuk compacter. 28cm. Een klein achterbankje zoals de DB11 is er daardoor niet.

Met dank aan AMG

De lancering geschiedt met een V acht. 510pk en 685Nm en afkomstig van AMG. Dezelfde motor als in de AMG-GT, al is die inmiddels krachtiger. Maar met twee turbo’s zijn een handvol extra paarden snel gevonden. En een V12 is nog steeds niet uitgesloten.

Prestaties?

Oké, minder dan een week na de voorstelling van de Tesla Roadster (die er nog lang niet is) uitpakken met een sprinttijd van 3,7 seconden is een tikkeltje sneu. Maar op eender welk ander moment zou dat erg indrukwekkend zijn. De Vantage zet niet meer dan 1.530kg op de weegschaal en heeft een perfecte gewichtsverdeling. Een adaptieve demping en een slim differentieel moeten ervoor zorgen die potente prestaties niet op zich staan, maar gepaard gaan met een flinke portie stuurpret.

Tijdens het tweede kwartaal van 2018 arriveert de Vantage bij de dealer. In Duitsland kost hij minstens € 154.000 en bij ons wordt dat een vergelijkbaar bedrag.