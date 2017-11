Bentley wil dat je beesten gaat afknallen in stijl

Door: BV

Wild laten opjagen om het voor je tweeloop te krijgen blijft een behoorlijk elitaire vorm van tijdverdrijf. Bentley suggereert dat je dat doet in stijl. Door je Land Rover of Range Rover om te ruilen voor de Bentayga. Samen met Field Sports, dat stijvolle accessoires en hulpmiddelen voor de jacht maakt, zetten ze dat even in de verf met deze speciale versie.

Leder en aluminium

In de koffer van de Bentayga zit een met aluminium en leder afgewerkte schuif waarin Field Sports een aantal werkelijk cruciale dingen stak. Munitie, oorbeschermers, een verrekijker, glazen en drank. Ze houden het wel politiek correct, want die bevat geen alcohol. Op deze foto’s toch niet.

De set omvat ook kledij. Schoenen en een serie jassen die specifiek voor de jacht ontworpen zijn. En er is een met leder beklede afsluitbare koffer waarin je twee jachtgeweren kwijt kan. Die zit bovenop de opberglade en tussen beide achterzetels.