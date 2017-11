Lamborghini Urus: dit zijn de specs!

Door: BV

In de coulissen warmt Lamborghini zich op voor de lancering van een SUV. Z’n eerste, maar als de honger van het publiek naar auto’s die wat hoger op hun poten staan, niet gestild geraakt, wellicht niet de laatste. De Urus kregen we al in 2012 te zien. In 2015 werd beloofd dat er in 2018 mee gereden kon worden. En de Italianen houden woord. Er zal dus toch al wat Duits in de bedrijfscultuur gesijpeld zijn. Op 4 december wordt het doek ervan getrokken. Maar tot die tijd krijgen we al wat zoethoudertjes.

De specificaties

Het uiterlijk onthulde Lambo zelf al het hierboven afgebeeld shot van de jongste teaservideo. Daaruit viel verder niet al te veel af te leiden, tenzij je absoluut wil weten dat je niet minder dan 7 verschillende rijmodi krijgt. De specificaties zijn nu echter ook opgedoken. En die liegen er niet om.

Hoewel de Urus gebruik zal maken van hetzelfde MLB Evo-onderstel als de Bentley Bentayga, zal hij niet gebruik maken van een 6-liter W12. Te zwaar. De Italiaan doet z’n ding met een 4-liter V8 met twee turbo’s. Daarvan weten we nu dat die 650pk en zo maar eventjes 850Nm zal opwekken.

Hoe snel is de Lamborghini Urus?

Helemaal exact zijn de prestatiecijfers nog niet. Het slimme geld staat nu evenwel op een topsnelheid van ‘meer dan 300km/u’ terwijl voor de honderdsprint een tijd van 3,7 seconden naar voor wordt geschoven.