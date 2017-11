Nieuwe Infiniti QX50 is niet belangrijk, maar z’n motor is dat wel

Door: BV

Op het Autosalon van Los Angeles zal Nissan’s luxemerk Infiniti de nieuwe QX50 voorstellen. Dat is een SUV van het formaat van de BMW X3. Het onderstel werd 23% stijver en het design valt prettiger op het netvlies dan de vorige generatie. En het is vooral meteen als Infiniti herkenbaar.

Die speciale motor

Maar dat is allemaal minder belangrijk dan wat er onder de kap huist. Nieuwe technologie in de oude wereld van de verbrandingsmotor. De viercilinder benzinemotor met turbo is immers de eerste productiemotor die werkt met een variabele compressieverhouding. De eenheid werkt met een verdichtingverhouding van minimaal 8:1 (delen lucht versus delen brandstof) en maximaal 14:1. Het eerste zorgt voor meer vermogen, het tweede voor minder verbruik. Wat de centrale van compressieverhouding kiest, hangt louter van de rechtervoet van de bestuurder af.

Prestaties

De viercilinder heeft een hoog specifiek vermogen van 268pk en stelt ook 380Nm trekkracht ter beschikking. 6,7 tellen is de tijd om tot aan honderd te geraken. Een CVT zorgt voor de overbrenging. Met vierwielaandrijving wordt het nog 4 tienden minder.