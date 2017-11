Nieuwe Mercedes CLS is lek

Door: BV

De nieuwe Mercedes CLS-klasse kan elk moment voorgesteld worden in Los Angeles. Daar trapt later deze week het autosalon af waar de derde generatie van de modellijn z’n debuut beleeft. De Duitsers waren er bijna in geslaagd alles geheim te houden. Bijna…

Want het Australische Motoring heeft het niet kunnen laten om de plaatjes te publiceren. En daarmee ligt het model op straat. Dat betekent evenwel niet dat je achterover zal vallen van verbazing. De CLS steunt nog steeds erg op de E-Klasse en volgt een perfect voorspelbare designpolitiek.

Zelfde koers

De koers is dus herkenbaar, de details in de uitwerking niet. Zo worden hier voor- en achteraan nieuwe lichtunits geïntroduceerd, terwijl de koetswerkvouw net onder de gordellijn nu weer net als bij de eerste generatie een ononderbroken boog vormt. Dat is waar bij de lancering van de tweede editie het meest werd geïmproviseerd. Achteraan zat toen een extra vouwlijn om de achterste wielkast. Wie zich dat niet meer herinnert, kan het hier altijd nog eens (her)bekijken. Op een shooting brake hoef je niet meer te wachten. Die komt niet.

Meer nieuws volgt

Later deze week is er geheid meer informatie. Dan heeft de LA Auto Show z’n deuren geopend.