Volvo XC40: dit zijn de prijzen

Door: BV

Volvo wrijft zich in de handen want de belangstelling voor z’n jonste telg is groot. Dat is de XC40 (alle details hier) die in ons eigen Gent van de band loopt. Een compacte SUV die onder de populaire XC60 post zal vatten en een trendy uiterlijk meteen als één van z’n voornaamste troeven naar voor kan schuiven.

De Volvo XC40 kost…

De prijs was tot op heden nog een grote onbekende. Tot nu. En daarmee is ook het volledige lanceergamma uitgetekend. Wat de benzines betreft gaat de vermogensvork van een T3 (een driecilinder) met 156pk naar een T5 vierpitter met 247pk. De vanafprijs voor de T3 bedraagt € 30.400. Goedkoper wordt de XC40 niet.

Diesels zijn er in slechts twee vermogensversies. Als D3 met 150pk voor minimaal € 32.950 en als D4 met 190pk voor ten minste € 40.100. De goedkoopste versies zijn steevast voorzien van voorwielaandrijving en een handbediende versnellingsbak.