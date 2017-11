Nieuwe Jeep Wrangler is slimmer, lichter en heeft kleinere motor

Door: BV

Fiat Chrysler Automobiles heeft op het Autosalon van Los Angeles het doek van de nieuwe Jeep Wrangler getrokken. Daar kregen we hier en hier al enkele glimpsen van, maar nu houdt het bedrijf niets meer achter.

Ladderonderstel

De Wrangler is één van die zeldzame modellen die vasthoudt aan een ladderchassis, waarop een koetswerk gemonteerd wordt. Dat is erg robuust, maar het zet behoorlijk wat gewicht op de weegschaal. Aluminium koetswerkpanelen moeten dat gewicht compenseren. En omdat het onderstel in plaats van het koetswerk voor de integriteit zorgt, is het makkelijker voor Jeep om ervoor te zorgen dat je dat naar je hand kan zetten. Een slijpschijf heb je daar niet bij nodig. De nieuwe Wrangler rijdt na een minimum aan werk rond zonder deurpanelen, dakpanelen en met een neergeklapte voorruit. Maar zelfs als je alles laat zitten waar het zat, dan nog weegt de nieuweling 90kg minder dan de generatie die afzwaait.

Motoren

Onder de kap komt de gekende en erg Amerikaanse 3,6l V6 met 285pk. Die gaat gepaard met een handbediende zesbak of een automaat met 8 versnellingen. Vierwielaandrijving of een reductieverhouding inschakelen gebeurt manueel, met een pook. Als je tenminste de juiste opties aanstipt, want tweewielaandrijving is standaard. Een knop die behoorlijk wat aandacht opeist zorgt ervoor dat je ook nog differentiëlen kan vergrendelen. Alweer, als je dat als extra hebt gekozen.

De zescilinder krijgt gezelschap van een nieuwe, compacte, tweeliter viercilinder turbomotor. Goed voor 285pk (in de documentatie van Fiat Chrysler staat 385pk, maar dat is fout). In die configuratie krijgt de Wrangler ook een 48V elektrisch systeem dat uitgebreide start-stop en een beperkte acceleratiehulp van een elektromotor mogelijk maakt. In de toekomst komt er ook nog een 3-liter diesel.

Twee stijlen

Net als de uitgaande variant, biedt Jeep twee versies aan. Een tweedeurs die gewoon Wrangler heet, en een vierdeurs met toevoegsel ‘Unlimited’. De versies met Rubicon op de flanken, zijn vanaf de fabriek het best geschikt voor het ruigere werk. Die krijgen onder meer specifieke banden, antirolstangen die (elektronisch) loskoppelbaar zijn, steviger bumpers en een flink aangepaste ophanging.

Het interieur van alle versies is grondig gemoderniseerd, al blijft plastic het meest gebruikte materiaal. Een infotainmentscherm dat minimaal 5 en maximaal 8,4” groot is (afhankelijk van de versie), is waar FCA het fierst op is.