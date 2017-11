Meer over de Infiniti XQ50

Door: BV

Infiniti heeft een nieuwe SUV klaar. Die mag ten strijde trekken tegen de BMW X3, Audi Q5 en Mercedes GLC. Allemaal gevestigde waarden die vast op hun voetstuk staan. En daarom komt Infiniti met net iets anders. Het begint al bij de krachtbron. De eerste benzinemotor ooit met variabele compressie. VC-T is die gedoopt (voor Variabele Compressie-Turbo). Een tweeliter die 272pk en 380Nm opwekt.

Niet zo zuinig

Die tweeliter presteert niet alleen vlot (6,4 seconden voor de standaardsprint en een top van 230km/u). Hij hoort ook zuinig te zijn. De prestaties van een zescilinder, het verbruik van een viercilinder. We hebben dat nog gehoord. De Amerikaanse verbruikscijfers zijn niet om achterover van te vallen: 8,7l/100km. Maar die norm is een stuk strenger dan de Europese (ja, ook dan de nieuwe). Bij ons wordt het dus wat minder. Op papier althans.

Verteerbaar?

De auto zelf is 4,69m lang en 1,9m breed en staat vanaf nu te blinken op het Autosalon van Los Angeles. Het lijnenspel is vrijwel identiek aan dat van de QX Sport Inspiration Concept die begin 2016 werd getoond. Hij is een stuk meer bij de tijd dan de voorganger, die al uit 2007 dateerde. Best oud, wat gek is in zo’n cruciaal segment. Het merk hoopt dat het lijnenspel ook in Europa meer in de smaak valt, want Nissans luxemerk is hier nog steeds niet meer dan een speler in de marge van de markt.